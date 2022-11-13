İzmir'de kentsel dönüşüm çıkmazı! CHP'li büyükşehir belediyesi 3 bin konutluk projeden sadece 744'ünü tamamladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/yasam/izmirde-kentsel-donusum-cikmazi-chpli-buyuksehir-belediyesi-3-bin-konutluk-projeden-sadece-744unu-tamamladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in kanayan yaralarından biri de yıllardır tamamlanamaya kentsel dönüşüm. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1390 konutu tamamlayıp teslim etti. 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi ise hala tamamlanamadı. Projede sadece 744 konut yapılabildi. Vatandaşlar evlerini kavuşmayı beklerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışma yapmaması tepkileri beraberinde getiriyor. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu ile değerlendirdi.