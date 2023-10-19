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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de olaylı gece! Babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    İzmir'de olaylı gece! Babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

    Giriş Tarihi: 19.10.2023, 09:40

    İzmir’in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdıktan sonra koşarak kaçtı. Meydana gelen olayda 1 kişinin öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

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    İzmir'de dün saat 23.10 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, geçtiğimiz salı günü yabancı uyruklu Nihad Memik (20) ve E.Ç. (38), ailecek ayakkabı tamiri ve imalatı işi yapan yabancı uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.'den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba-oğul W.S. ve M.S., bu teklifi reddetmesi üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.'nin küçük kardeşini gasp ederek ev anahtarı ve ayakkabı kalıp malzemesine el koydu. El koyulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile 35 MB 4240 plakalı araçla gelen Nihad Memik ve E.Ç. arasında kavga çıktı. Olayı gören oğlu M.S. ise dükkanda bulunan av bıçağı ile Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı.

    1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yaralılardan Nihad Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nihad Memik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan E.Ç.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

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