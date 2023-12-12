İzmir'de sabah saatlerinde korkutan yangın! İş yeri alevlere teslim oldu | Video

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir ayakkabıcı dükkanı, sabahın ilk saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Eskiizmir Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Ayakkabı ve çanta satan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevleri görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.