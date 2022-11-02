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    Yeniasır TV Yaşam Lise öğrencilerinin ölümüne yolculuğu! Yürekleri ağza getirdi

    Lise öğrencilerinin ölümüne yolculuğu! Yürekleri ağza getirdi

    Giriş Tarihi: 02.11.2022, 17:32

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lise öğrencisi 5 gencin bir hurda kamyonetinin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri kimliklerini belirlemek için harekete geçti.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Son dakika edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan bir grup liseli öğrencinin bir hurda kamyonetinin arkasına tutunup tehlikeli bir şekilde ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kasa kısmına tutunup ilerleyen öğrenciler net bir şekilde görülüyor. Gençlerin ölümüne yolculuğu izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirirken, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.



    Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, hurda kamyonetini kameradan tespit etmeye çalışıyor.

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