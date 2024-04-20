Muğla'da sabah saatlerindeki patlama sesleri korkuttu!

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Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saatlerindeki patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Patlamanın yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatlarının birbirine temas etmesi sonrası ortaya çıktığı belirlendi.