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Yeniasır TV Yaşam Muğla'da sabah saatlerindeki patlama sesleri korkuttu!

Muğla'da sabah saatlerindeki patlama sesleri korkuttu!

Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saatlerindeki patlama sesleri vatandaşları korkuttu. Patlamanın yağış ve fırtına sonrası evlerin ve araçların yakınından geçen enerji nakil hatlarının birbirine temas etmesi sonrası ortaya çıktığı belirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesinde meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava sırasında sokak üzerindeki elektrik telleri birbirine çarparak kıvılcım çıkarmaya başladı.

Tellerin birbirine temas etmesi sonrası patlama yaşandı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi ve yaşanan patlama sonrası ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

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