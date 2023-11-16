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    Yeniasır TV Yaşam Son dakika! İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

    Son dakika! İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

    Giriş Tarihi: 16.11.2023, 13:08

    Son dakika haberine göre İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi İstasyonu durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

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    Son dakika haberine göre İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi İstasyonu durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda yaralanan kimsenin olmadığını öğrenildi.

    İZMİR METRO AÇIKLAMASINDA 'ARIZA' DEDİ

    İzmir Metro tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

    "Sayın Yolcularımız, Sanayi İstasyonumuzdaki tren arızası nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Tüm teknik ekibimiz arızanın giderilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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