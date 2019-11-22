Alışverişlerde kişisel bilgileri vermek zorunlu mu?

Alışveriş yaparken ödeme sırasında isim ve telefon numarası gibi kişisel bilgiler firma tarafından isteniyor. Sonrasında bu kişisel verilerimiz pek çok firmaya satılarak cep telefonlarımıza olmadık yerlerden mesajlar geliyor. Ancak bu tarz bilgileri vermek zorunlu mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruyu cevapladı. İşte merak edilenler...
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