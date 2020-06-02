Altın fiyatları 2 Haziran Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/altin-fiyatlari-2-haziran-sali-gram-altin-ceyrek-altin-yarim-altin-tam-altin-fiyatlari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü. Yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 2 Haziran Salı altın fiyatları...