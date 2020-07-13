Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.