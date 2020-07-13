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    Yeniasır TV Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

    Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

    Giriş Tarihi: 13.07.2020, 13:42

    Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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