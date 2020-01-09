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Altın ve dolar ne kadar? İşte piyasalardaki son durum...

Giriş Tarihi: 09.01.2020, 13:21

Altın, dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Döviz kurundaki ve altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. ABD ve İran arasında yaşanan gerilim piyasaları nasıl etkiledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem piyasalardaki son durumu yorumladı. İşte detaylar...

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