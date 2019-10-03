 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekonomi > Bakan Albayrak'tan vergi düzenlemesi mesajı

Bakan Albayrak'tan vergi düzenlemesi mesajı

Giriş Tarihi: 03.10.2019, 15:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. 2. el konut alımlarıyla ya da lüks ürünlere ilişkin vergi düzenlemesi olacak mı? sorusuna Albayrak, "Yakın vadede göreceğiz, çok geniş bir çalışmamız var. 80'lerden bugüne gelen bir vergi mimarimiz var. 1 yıldır uzun bir süreçte küresel paydaşlarla uyumlu, adaletli bir vergi reformu üzerine paket paket çalışıyoruz.'' dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Albayrak'tan vergi düzenlemesi mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Bakan Albayrak: Son bir yılda tarihi bir süreçten geçtik
Bakan Albayrak: Son bir yılda tarihi bir süreçten geçtik
Bakan Berat Albayrak'tan gıda enflasyonu açıklaması
Bakan Berat Albayrak'tan gıda enflasyonu açıklaması
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
İzmir'de bisiklet hırsızları kamerada
Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi
Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Bakan Albayrak: Son bir yılda tarihi bir süreçten geçtik
Bakan Albayrak: Son bir yılda tarihi bir süreçten geçtik
Bakan Berat Albayrak'tan gıda enflasyonu açıklaması
Bakan Berat Albayrak: 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz
Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi
Eylül enflasyon oranları açıklandı! Enflasyon tek haneye indi
Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi
Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi
Yangından etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı
Yangından etkilenmeyen bağlarda üzüm hasadı