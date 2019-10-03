Bakan Albayrak'tan vergi düzenlemesi mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bakan-albayraktan-vergi-duzenlemesi-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. 2. el konut alımlarıyla ya da lüks ürünlere ilişkin vergi düzenlemesi olacak mı? sorusuna Albayrak, "Yakın vadede göreceğiz, çok geniş bir çalışmamız var. 80'lerden bugüne gelen bir vergi mimarimiz var. 1 yıldır uzun bir süreçte küresel paydaşlarla uyumlu, adaletli bir vergi reformu üzerine paket paket çalışıyoruz.'' dedi.