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    Yeniasır TV Ekonomi Balık avcılarına 'balon' desteği! Ödemeler yüzde 150 arttı |Video

    Balık avcılarına 'balon' desteği! Ödemeler yüzde 150 arttı |Video

    Giriş Tarihi: 15.08.2022, 16:30

    Balon balığı avlayanlara destekleme tutarlarının artırılması, sektör temsilcileri ve balıkçılar tarafından olumlu karşılandı. Balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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