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Denizli'de panik anları! Alev topuna döndü | Video

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen araçtaki yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken o anlar saniye saniye görüntülendi.

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Yangın, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar bir anda alev topuna dönen araca yaklaşmakta zorlanınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yanan aracın hemen yanında bulunan ağaçlar da yangından etkilenirken, çevresinde bulunan diğer araçlar ise araç sahipleri tarafından uzaklaştırıldı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

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