Batı Andolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesine kurulacak ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koştu, "Bu yatırımlar özellikle ülke ekonomisine ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
Bergama'ya serbest bölge yatırımı! 20 bin kişiye istihdam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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