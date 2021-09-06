Bergama'ya serbest bölge yatırımı! 20 bin kişiye istihdam

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/bergamaya-serbest-bolge-yatirimi-20-bin-kisiye-istihdam" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Batı Andolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesine kurulacak ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koştu, "Bu yatırımlar özellikle ülke ekonomisine ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.