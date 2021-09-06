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    Bergama'ya serbest bölge yatırımı! 20 bin kişiye istihdam

    Giriş Tarihi: 06.09.2021, 13:14

    Batı Andolu Serbest Bölgesi İzmir'in Bergama ilçesine kurulacak ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koştu, "Bu yatırımlar özellikle ülke ekonomisine ve ihracatımıza büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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