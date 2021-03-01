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    Yeniasır TV Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı

    Büyüme rakamları açıklandı

    Giriş Tarihi: 01.03.2021, 11:05

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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