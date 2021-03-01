Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
Büyüme rakamları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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