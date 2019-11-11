Emekli ve memur zamları şekilleniyor! Emekli zammı ne kadar olacak?

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12 milyon kişinin emekli maaşı zam oranları açıklanan enflasyon verilerinin ardından şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre emekli maaşlarında zam ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.