12 milyon kişinin emekli maaşı zam oranları açıklanan enflasyon verilerinin ardından şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Buna göre emekli maaşlarında zam ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Emekli ve memur zamları şekilleniyor! Emekli zammı ne kadar olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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