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    Yeniasır TV Ekonomi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında yatacak

    Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında yatacak

    Giriş Tarihi: 12.07.2020, 15:06

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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