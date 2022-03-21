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    Yeniasır TV Ekonomi Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Kim ne kadar alacak?

    Emekliye zamlı ikramiye müjdesi! Kim ne kadar alacak?

    Giriş Tarihi: 21.03.2022, 09:56

    Emeklilere iki dini bayramda verilen ikramiyelerde artış olacak mı? sorusu Ramazan öncesi araştırılıyor. 1000 TL ile başlayan ikramiyeler 1100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 bayram ikramiyeleri ile ilgili ise 4 formül konuşuluyor. 2021 enflasyon oranı, yeniden değerleme oranı, asgari ücret artış oranı ve toplamda bir asgari ücret artışı konuşulan formüller arasında. Peki 2022 ikramiye zammı ne kadar olacak? Kaç lira yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli ikramiye zammıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

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