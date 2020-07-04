Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayraktan-onemli-mesajlar-1593878126" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Albayrak burada yaptığı açıklamada, "Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlattı hem de çalışanlarımızın haklarını korudu. Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk." ifadesini kullandı.