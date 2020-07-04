  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 04.07.2020, 18:00

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Albayrak burada yaptığı açıklamada, "Pandemiden etkilenen tüm sektörler için devreye aldığımız kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlattı hem de çalışanlarımızın haklarını korudu. Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk." ifadesini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan 'asker uğurlama' uyarısı
    Başkan Erdoğan 'asker uğurlama' uyarısı
    Havai fişek fabrikası neden patladı?
    Havai fişek fabrikası neden patladı?
    Bakan Akar Libya'da Mehmetçik ile bir araya geldi!
    Bakan Akar Libya'da Mehmetçik ile bir araya geldi!
    Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli!
    Türkiye'den Sırbistan'a ikinci kez yardım eli!
    İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi
    İçişleri Bakanlığı'ndan 'lunapark ve tematik park' genelgesi
    Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
    Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
    Memur ve emekli maaş zam oranları ne kadar? İşte detaylar...
    Memur ve emekli maaş zam oranları ne kadar? İşte detaylar...
    Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
    Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli zam oranı belli oldu mu?
    BOTAŞ'tan indirim açıklaması!
    BOTAŞ'tan indirim açıklaması!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
    Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
    Altın ve borsada beklenti ne?
    Altın ve borsada beklenti ne?