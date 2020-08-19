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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 16:32

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni sonrası açıklamalarda bulundu.Bakan Albayrak, "Türkiye için çok daha güzel günler bizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

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