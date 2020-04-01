Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/hazine-ve-maliye-bakanligindan-bizbizeyeterizturkiyem-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.