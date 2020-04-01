  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

    Giriş Tarihi: 01.04.2020, 19:00

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, ''Gün, ülke olarak birlik günü. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür ve yeterlidir. #BizBizeYeterizTürkiyem'' ifadeleri kullanıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan yardım kampanyası uyarısı Devlet içinde devlet olmaz
    Başkan Erdoğan'dan yardım kampanyası uyarısı "Devlet içinde devlet olmaz"
    Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı
    Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
    Manisalı minik ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek
    Manisalı minik ikizlerden #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına destek
    Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem paylaşımı
    Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı
    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
    Bakan Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarız
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri
    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıkladı! İşte madde madde bankaların finansal istikrar önlemleri
    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıkladı! Ödemeler ertelendi
    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıkladı! Ödemeler ertelendi
    Bakan Albayrak: Her ülke benzer tedbirler alıyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Her ülke benzer tedbirler alıyor
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 3 aylık 50- 60 milyarlık likitide piyasayı rahatlatacak
    Bakan Albayrak: 3 aylık 50- 60 milyarlık likitide piyasayı rahatlatacak
    Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalar.
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan koronavirüs tedbirlerine ilişkin flaş açıklamalar.