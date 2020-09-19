Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. etap açılışı programında önemli açıklamalarda bulundu. (
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu'dan Kuzey Marmara Otoyolu 5. Etap açılışı programında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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