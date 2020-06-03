Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 11.39 olurken, aylık 1.36 artış artış gösterdi. İşte mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar...
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