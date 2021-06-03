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    Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

    Giriş Tarihi: 03.06.2021, 14:15

    Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayı zam oranını merak ediyor. Enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli ve memur zamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün Mayıs ayı enflasyon oranları da açıklandı. Peki son açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekli ve memurun Temmuz ayı zam oranı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Temmuz zammı ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

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