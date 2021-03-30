Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/merkez-bankasi-baskani-kavcioglundan-faiz-ve-enflasyon-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.