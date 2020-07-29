Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu sundu. Uysal, küresel büyümedeki zayıflamanın 2. çeyrekte derinleştiğine dikkat çekerek küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi. uysal, enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek 2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceğini açıkladı.
Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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