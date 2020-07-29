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    Merkez Bankası'ndan enflasyon tahmini

    Giriş Tarihi: 29.07.2020, 12:07

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunu sundu. Uysal, küresel büyümedeki zayıflamanın 2. çeyrekte derinleştiğine dikkat çekerek küresel toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi. uysal, enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek 2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceğini açıkladı.

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