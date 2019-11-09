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THY'den 10 Kasım'a özel video

Giriş Tarihi: 09.11.2019, 16:53

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

"KOCA GÖKYÜZÜNÜ GEZDİK DE BÖYLE GÜZEL MAVİ GÖRMEDİK!"
Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.

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