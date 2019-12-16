TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları başladı! TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekonomi/toki-100-bin-sosyal-konut-basvurulari-basladi-toki-100-bin-sosyal-konut-basvurusu-nasil-yapilir-basvuru-sartlari-neler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde dar gelirli vatandaş için 100 bin sosyal konut müjdesini vermişti. 81 ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konutun başvuruları bugün başladı. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları nelerdir? TOKİ 100 bin sosyal konut projesine nasıl başvuru yapılır? TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ne kadar? İşte 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili detaylar...

100 bin sosyal konut projesinin başvuruları bugün itibariyle başladı. 15 Ocak tarihinde sona erecek olan 100 bin sosyal konut başvurusuyla ilgili en çok merak edilen sorular '100 bin sosyal konuta nasıl başvuru yapılır?, 100 bin sosyal konut şartları neler?' oldu. 17.3 milyar TL'lik yatırımla İşte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak 100 bin sosyal konut ile ilgili detaylar...

BAŞKENT'TE ÜÇ İLÇE

Toplam 4 bin konut yapılacak Başkent Ankara'da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi. Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi. Durumu netlik kazanan ülke genelindeki diğer il ve ilçelerdeki konut sayısı ise şöyle sıralandı:

Adana Sarıçam Akkuyu mevkinde 800, Buruk mevkinde 800, Afyon Diner 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut yapılacak. Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konut yapılacak. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılacak konut sayısı ise 79 olarak açıklandı.

DOĞU'DAN BATI'YA UZANACAK

Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut yapılması kararlaştırılırken, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konut yapılacak.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut kesinlik kazanırken, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut planlandı.

ISPARTA'DA İKİ İLÇE

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ise 102 konut yapılması kesinlik kazanırken, Isparta'nın Aksu ilçesinde 100, Eğirdir ilçesinde 200 konut yapılacak. Kayseri Sarıoğlan 2. Etap'ta 230, Kırıkkale Delice ilçesinde 100, Bahşılı'da 220, Keskin'de 124, Yahşihan'da ise 300 konut kesinleşti.

İLK KAZMA YILBAŞINDAN SONRA VURULACAK

Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratan ve dar gelirli aileleri aylık 849 lira taksitle ev sahibi yapacak. '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmıştı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzalamıştı.

SİVAS'IN ŞANSLISI AKINCILAR

Kilis Polateli'nde 188 konut planlanırken, Konya Altınekin'de 204, Kütahya Simav'da 160, Demirci'de 79, Çavdarhisar'da 160 konut yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca Malatya Yazıhan'da 78, Nevşehir Derinkuyu'da 126, Sivas Akıncılar'da 260, Trabzon Şalpazarı'nda 48, Yozgat Saraykent'te 200 konut yapılacak.

100 BİN SOSYAL KONUT EV FİYATLARI NE KADAR?

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

100 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 100 BİN SOSYAL KONUTA KİMLER BAŞVURABİLİR?

✹ T.C. vatandaşı olmak

✹ Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak

✹ TOKİ'den konut satın almamış olması ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak

✹ Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak

✹ Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak

✹ Aylık hane halkı geliri net 5.500 TL'nin üstünde olmamak

100 BİN SOSYAL KONUTTA HER BÖLGEYE ÖZEL MİMARİ

✹ KARADENİZ: Geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, üst katlarda ise ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

✹ MARMARA: Hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak.

✹ EGE: İklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar yer alacak.

✹ AKDENİZ: Güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler ve ferforjeler kullanılacak.

✹ İÇ ANADOLU: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

✹ DOĞU ANADOLU: Arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurları, bölgenin yapısına uygun malzemeler seçilecek.

✹ GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri, düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar kullanılacak.