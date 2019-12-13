TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklama ile 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını verdi. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan TOKİ sosyal konut projesine dair detaylar merak ediliyor. Peki 100 bin sosyal konut projesine nasıl başvuru yapılır? Başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin dar gelirliye 100 bin konut başvurusu için süreç 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Başvurudaki en önemli kriterle şu şekilde olacak;



T.C. Vatandaşı olmak,



Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde son 1 yıl boyunca ikamet ediyor olmak (3+1 konutlar hariç),



Daha önce TOKİ'den konut satın alınmamış olması,



Kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması,



Hane halkı gelirinin İstanbul için 6 bin lira, diğer şehirler için 5 bin 500 liranın üzerinde olmaması,



25 yaşın üzerinde olunması

EVLER NE KADAR OLACAK?

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.



100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

SOSYAL KONUT PROJELERİ BÖLGENİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE YAPILACAK



Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.



Ege'nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.



Akdeniz'de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.



İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.



Doğu Anadolu'da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.