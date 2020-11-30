  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekonomi Türkiye ekonomisi büyüdü!

    Türkiye ekonomisi büyüdü!

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 10:44

    Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

    Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

    TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye ekonomisi büyüdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    14 yaşındaki Eyüp bulundu.
    14 yaşındaki Eyüp bulundu.
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölüm fragmanı
    MSB'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki!
    MSB'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki!
    Zimmet soruşturmasına yeni gelişme
    Zimmet soruşturmasına yeni gelişme
    İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!
    İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!
    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Asgari ücret ne kadar olacak?
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar
    İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek
    İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek
    Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı
    Aydın - Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı