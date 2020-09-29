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    Yeni ekonomi programı açıklanıyor!

    Giriş Tarihi: 29.09.2020, 10:41

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün saat 11.00'de açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi yurt içi piyasaların odağında bulunuyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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