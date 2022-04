Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaştığı, pazar günlerinin yeni gözdesi haline gelen Adı Sevgi'nin 8.bölüm fragmanı yayınlandı. "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!" sözleri fragmana damga vurdu.