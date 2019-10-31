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Ailenin başı dertte! Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça izle!

Giriş Tarihi: 31.10.2019, 00:39

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, son bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünü izleyenler 63. yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünü tek parça izleme sayfası!

Sen Anlat Karadeniz 62. Son Bölüm izle

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

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