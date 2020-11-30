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    Yeniasır TV Ekran Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! 14 yaşındaki Eyüp bulundu

    Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! 14 yaşındaki Eyüp bulundu

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 11:35

    23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü’nden kaybolan Eyüp’ü aramak için babası 27 Kasım Cuma günü Müge Anlı’ya gelerek ekibinden yardım istemişti.

    Küçük çocuk İstanbul'dan ayrılırken çektiği fotoğrafı kuzenine yollamıştı. Fotoğrafta bir tır'ın içinde olduğu görülüyordu. Fotoğrafın yayında gösterilmesinin ardından Müge Anlı ekibi Eyüp'ün de içinde olduğu tır sürücüsüne ulaştı. Tır şoförü "Ben onu yolda gördüm, bana Ankara'dan akrabalarının yanından döndüğü söyledi. Otobüs bulamadığım için otostop çekiyorum. Beylikdüzü'nde yaşıyorum dedi. Ben dışarda aç kalmasın, hava soğuk diyerek üzüldüm. Harçlık verdim, yanıma aldım. Yaşını hiç sormadım. Daha sonra benim telefonumla oynamak istedi verdim, fotoğraf çekmiş. Çocuğa acıdığım ve yardımcı olmak istediğim için yanıma aldım. Benim de üç çocuğum var. Böyle bir durum olduğunu bilseydim almazdım" diyerek kendisini savundu.

    Tır şoförünün açıklamalarını samimi bulmayan Eyüp'ün babası ise, ben de uzun yol şoförüyüm. Kimseyi arabama almam. Bir çocuğu hiç almam, oğluma telefon vermiş bir şey olursa bana bu telefondan ulaş, ara beni demiş. Üç gün boyunca oğlum yanında kaldı. İyi niyetle bunları yaptığını düşünmek istiyorum ama ne olursa olsun bir çocuğu üç gün boyunca yanımda gezdirmezdim diyerek şikâyetçi olacağını söyledi.

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