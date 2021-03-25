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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 13. bölüm fragmanı

    Akıncı 13. bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 25.03.2021, 13:19

    Akıncı yeni bölüm fragmanı “Kararını ver; Fatih olarak mı kalacaksın, yoksa Akıncı mı?” başlığı ile yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Akıncı'nın yeni bölümünde, Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır? İşte Akıncı yeni bölüm fragmanı....

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