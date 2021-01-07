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    Yeniasır TV Ekran Akıncı 2 .yeni bölüm fragmanı

    Akıncı 2 .yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 07.01.2021, 11:09

    Köksal ve adamları Cevdet’in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı’yı öldürerek Lukas’a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız’ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı’yı yakalamanın peşindedir.

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