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    Yeniasır TV Ekran Atv'nin yeni dizisi Hakim'den nefes kesen tanıtım

    Atv'nin yeni dizisi Hakim'den nefes kesen tanıtım

    Giriş Tarihi: 19.03.2022, 13:30

    Atv'de fırtınalar estirmeye hazırlanan Hakim dizisinden yayınlanan yeni tanıtım büyük ilgi uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Hakim dizisi yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte, yaşadıklarını ele alacak.Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor. İşte Hakim'den çok beğenilen yeni tanıtım...

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