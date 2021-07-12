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    Baş Belası 5. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 12.07.2021, 11:06

    Pazar akşamlarının sevilen dizisi Baş Belası'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Araştırmasını derinleştiren İpek, sonunda Şahin’in büyük sırrını öğrendi. Artık Şahin’in sert mizacının ve duvarlarının sebebini biliyordu. Şahin’le bu konuyu konuşmak istediğinde ise hiç beklemediği çok sert bir tepki aldı. İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar...

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