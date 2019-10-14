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Bir Zamanlar Çukurova 40. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 12:31

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. bölümü sonrası dizisinin hayranları merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Yılmaz Züleyha ile Adnan'ı alıp kaçacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 40. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

YENİ ZÜLEYHA HÜNKAR'I ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

BEHİCE ARTIK FEKELİ KONAĞI'NDA

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

VE HÜNKAR ŞERMİN'İ BULUR… DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

ZÜLEYHA KAÇMAYA MI KARAR VERDİ?

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!

Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiler!

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