Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-42-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demir'in hapisten çıkması ile Çukurova'da dengeler değişirken Yılmaz Züleyha ile kaçabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Uğur Güneş'in oyuncu kadrosunda yerini aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 41. yeni bölüm fragmanı...