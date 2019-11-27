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Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 10:13

Bir Zamanlar Çukurova'nın 46. yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak. Kaderleri ellerinden alınmış Yılmaz ve Züleyha ise şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 46. yeni bölüm fragmanı...

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARTIK KOMŞU! ARKADAŞ DA OLABİLECEKLER Mİ?

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

DEMİR TÜM ARAZİLERİNİ SATMAK İSTİYOR! HÜNKAR NE YAPACAK?

Yılmaz'ın burnunun dibine taşınması bile Demir'i fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır! Ancak Hünkar, bu duruma müsaade etmemek için Züleyha'yı Yılmaz'ın yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsaade edecektir. Demir, annesinin itirazları arasında Fekeli'nin aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

HATİP VE ŞERMİN AŞK YUVALARINA TAŞINDI! SANİYE'NİN GÖZÜ DE ÜSTLERİNDE!

Şermin, Hatip'e istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de fark etmemiştir.

VE YILMAZ İLE ZÜLEYHA TEKRAR KONUŞUR!

Züleyha, artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın ise tek hedefi Züleyha'ya kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler. Kaderleri ellerinden alınmış iki genç, şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi? Sınırsız aşkların coğrafyası Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha'nın aşkının kaderi belki de ilk kez kendi ellerine geçebilecek mi?

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