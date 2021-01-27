<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/bir-zamanlar-cukurova-81-yeni-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova’da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır? İşte Bir Zamanlar Çukurova 81. yeni bölüm fragmanı...