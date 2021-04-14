‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi!

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Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesinde Çukurova’nın ılık ve ihtiraslı rüzgarıyla damga vuracak!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak!

92. BÖLÜMÜN İKİNCİ TANITIMINDA ŞOK GELİŞMELER VAR!

Ümit'in Sevda'nın kızı olduğunu açıklamasından sonrasını izleyeceğimiz bölümün ikinci tanıtımında, Sevda için zor günlerin geldiği anlaşılıyor!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova'ya sergiliyor! Üstelik, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye Adnan'a Yılmaz adını da vererek büyük jest yapıyor!

Ama sükunet, Adana'da çok kalamıyor! Dizinin ikinci tanıtımda hem ortalık alevler içinde kalıyor, hem de silahlar patlıyor!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.10'da atv'de.