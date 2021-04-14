  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran ‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi!

    ‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi!

    Giriş Tarihi: 14.04.2021, 19:42

    Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesinde Çukurova’nın ılık ve ihtiraslı rüzgarıyla damga vuracak!

    Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak!

    92. BÖLÜMÜN İKİNCİ TANITIMINDA ŞOK GELİŞMELER VAR!

    Ümit'in Sevda'nın kızı olduğunu açıklamasından sonrasını izleyeceğimiz bölümün ikinci tanıtımında, Sevda için zor günlerin geldiği anlaşılıyor!

    Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova'ya sergiliyor! Üstelik, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye Adnan'a Yılmaz adını da vererek büyük jest yapıyor!

    Ama sükunet, Adana'da çok kalamıyor! Dizinin ikinci tanıtımda hem ortalık alevler içinde kalıyor, hem de silahlar patlıyor!

    Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.10'da atv'de.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
    Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
    Maç sırasında iftar
    Maç sırasında iftar
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı
    Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı
    Başkan Erdoğan böyle duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
    Başkan Erdoğan böyle duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
    Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı
    Alpaslan, Ceylan'ın intikamını aldı
    Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 9. bölüm fragmanı
    Hercai 67. bölüm fragmanı
    Hercai 67. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı