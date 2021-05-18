Bozkır Arslanı Celaleddin - 3. Fragman izle

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Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan yeni dizi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’den yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle Cuma akşamı atv’de!

Bozkır Arslanı Celaleddin'in sosyal medyada büyük ilgi gören yeni tanıtımı heyecanı zirveye taşırken; izleyiciler dizinin dünya standartlarındaki prodüksiyonuna ve görsel efektlerine övgü yağdırdı.

Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden Celaleddin Harzemşah'ın öyküsünü anlatan dizinin genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat üstlendi.

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.