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    Yeniasır TV Ekran Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali fragmanı

    Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali fragmanı

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 14:39

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Bozkır Arslanı Celalledin'in sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı...

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