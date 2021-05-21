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    Celaleddin, Kutlu Bike'nin infaz edilmesine engel oldu

    Giriş Tarihi: 21.05.2021, 21:49

    ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen ilk bölümüde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike’yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu.

    Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi. Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.

    Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.

    Kutlu Bike'yi elçilik kafilesi ile birlikte yollayan Celaleddin, ustaca taktiği ile Moğol kuvvetlerini çembere alarak darmadağın etti.



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