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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 10:41

Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu konusu ile izleyenleri adeta ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 140. bölümü ile izleyenlerin karşısındaydı. Hızır Çakırbeyli uzun bir süreden sonra tekrardan aşka merhaba derken, Sevda'nın ailesi ile Çakırbeyli hanesi arasında gerilimli anlar da yaşanmaktadır. İşte EDHO'nun nefes kesen 140. yeni bölümü izle...

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

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