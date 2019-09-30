Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-141-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) geçtiğimiz hafta yayınlanan 140. bölümünde heyecanlı bir sahne ile bölüm sonu yapmıştı. İzleyenlerin adeta ekrana kilitlendiği EDHO 140. bölüm sonrası dizinin hayranları heyecanla EDHO 141. bölüm fragmanını bekliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte heyecan dolu EDHO 141. bölüm fragmanı...

EDHO'nun 140. bölümünde, Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır.

Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.