 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 09.10.2019, 09:41

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) heyecan dolu 142. bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO'nun yayınlanan son bölümünde Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır. İşte EDHO'nun heyecan dolu 142. bölümü...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. bölüm tek parça izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Denizli'deki kaza anı kamerada
Denizli'deki kaza anı kamerada
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri az önce yayınladı! 'Engel tanımaz aşarız'
2019 Nobel Tıp ödülleri sahiplerini buldu
2019 Nobel Tıp ödülleri sahiplerini buldu
Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler
Turizm cennetinde kabus! Muğla Bodrum'da hayat felç oldu! Otelleri ve evleri su bastı! İşte o görüntüler
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Tuzla'da binanın çatı katında yangın
Muğla'da akılalmaz olay! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..
Muğla'da akılalmaz olay! İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca..
Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 16. bölüm izle
Kimse Bilmez 16. bölüm tek parça izle
Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 17. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. yeni bölüm fragmanı izle
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk bölüm izle!
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk bölüm izle! 5 Ekim Kim Milyoner Olmak İster full izle!