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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 06.11.2019, 00:30

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 Kasım Salı akşamı yayınlanan 146. son bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO'nun son bölümünde bu hafta Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçladı. EDHO'nun 146. bölümünü izleyen diziseverler tarafından 'EDHO son bölüm tek parça izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı' soruları merak konusu oldu. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 146. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. Son Bölüm tek parça

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.

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